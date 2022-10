Jesen u Park šumi Jankovac je bajkovita i prepuna mogućnosti  za aktivan odmor

Priča je to prepuna doživljaja i avantura, a sunčana jesen prilika je upravo za to. Šetnja Grofovom poučnom stazom dugom 2,3 kilometra suočit će vas sa svim blagodatima biljnog i životinjskog svijeta, a sačuvani tragovi povijesti ispričat će vam davnu mističnu prošlost Jankovca.

Aktivnosti na Papuku ne nedostaje

Osim ove popularne poučne staze, Papuk je prava mreža markiranih planinarskih staza koje su ukupno duge oko 200 kilometara i dovode vas do vrhova koji će vas počastiti najljepšim pogledom na slavonsku raskoš. Na vama je samo da pozovete omiljeno društvo, obujete adekvatnu obuću, u ruksak stavite sve što je potrebno za izlet u planini, jer opreza nikad dosta, i prepustite se jesenskom ambijentu najljepše slavonske planine.

Javna ustanova Park prirode Papuk pokrovitelj je brojnih sportskih manifestacija koje uključuju biciklizam, a nabavom brdskih i električnih bicikala te davanjem istih u najam, nastoji se taj popularni sport približiti sve većem broju ljudi, a ne samo profesionalcima. Iznajmiti ih možete svakog dana u Eko točki Park šume Jankovac. Upustite se biciklom u avanturu istraživanja ove nezaobilazne turističke destinacije kontinentalne Hrvatske i i provjerite je li Slavonija doista ravna uspinjući se na neku od uzbrdica biciklističkih staza kojih je na Papuku čak 15.

Zaustavite se u Geo Info Centru za posjetitelje u Voćinu

Novi posjetiteljski centar Parka prirode Papuk, ujedno i najmoderniji regionalni multimedijski centar svojim vanjskim izgedom zaintigirao je sve prolaznike, a svojim postavom oduševio je i najveće skeptike. Naime, Rječ je o 40 milijuna kuna vrijednoj investiciji koja na 900 kvadrata kroz najmoderniju multimediju opričava geološku, biološku i kulturno – povijesnu baštinu Papuka.

Obilazak centra započinje u multimedijalnoj 6D kino dvorani Geo info centra gdje ćete kroz 15 minuta doživjet putovanje kroz život Papuka od 20. stoljeća pa sve trenutka stvaranja našeg planeta. Uživat ćete u morskim dubinama i životu u Panonskome moru, ali i na obalama zelenog otoka Panonskog mora čiji će vas valovi i malo poprskati. Zaista jedna predivna prezentacija svega što morate znati o Papuku, a vjerujemo i da će vaši mališani o ovom iskustvu pričati i dugo nakon odlaska s Papuka.

Na postavu geologije saznajte koliko je star naš Planet, kada se pojavio život na Zemlji te kako se on razvijao od samih početaka - prajuhe, preko dinosaura sve do pojave nas ljudi. Istražite fosile pronađene u papučkim stijenama koji svjedoče o davnim pričama ove slavonske gore te na interaktivan način saznajte kako nastaju potresi i vuklani. Uz sve to, moguće je i simulirati potres te kroz virtualnu stvarnost zaroniti u Panonsko more ili prošetati kopnom u društvu nosoroga, slonova ili antilopa. Naravno, cijela izložba je praćena brojnom multimedijom, a sve je interaktivno.

Sve to i još mnogo više otkrit ćete u vašoj šumskoj avanturi koja vaš čeka na Papuku, zato već danas planirajte svoj dolazak.

Više informacijama o aktivnostima u destinaciji potražite ovdje.