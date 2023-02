Prednosti masaže nogu nakon vožnje

Masaža je sama po sebi vrlo učinkovit i bitan dio treninga. Njenu ulogu nakon napornog rada najjednostavnije možemo opisati tako da brže i kvalitetnije oporavi istrošene mišiće. S obzirom na to da su svi mišići međusobno povezani, ako tu vrstu oporavka izbjegnemo, bol možemo prenijeti na cijelo tijelo. Masažom se mogu eliminirati štetne kemikalije te tekućine s otpadnim produktima metabolizma koje se nakupljaju u tkivima. Također se prokrvljuje organizam sa, svježom, i kisikom bogatom krvlju za koju je važno da dospije do svakog dijela tijela što je bitno za normalan rad mišića, a generalno i cijelog organizma. Istraživanja su pokazala da se na taj način poboljšava cirkulacija do čak slijedeća 72 sata. Preforsiranjem mišića se stvaraju tvrdi čvorovi i tkivni ožiljci, masažom se otklanjaju, a kao rezultat su glatka i vitka mišićna vlakna spremna već za slijedeću biciklističku avanturu :). Velika je vjerojatnost da ćete taj dio treninga morati obaviti sami, a oni kojima će to pružati netko drugi nemojte zaboraviti obrijati noge ;). Jedan od najjednostavnijih alata za brzu i učinkovitu masažu jest teniska loptica. Sličnu ulogu ima i spužvasti valjak ili loptica za masažu, a može poslužiti i loptica za tenis ;).





Kada se lopticom kotrlja uz mišić, krvne žile se otvaraju, potom pročišćuju, što dovodi do bržeg oporavka od napetosti i potencijalnih ozljeda. Kada je masažu najbolje obaviti?, što prije nakon završetka vožnje. Važno je da se mišići ne ohlade jer time postaju zategnuti i žile se sužavaju te dolazi do bolova. Bivša članica Specialized-lululemon i američkog nacionalnog biciklističkog tima Janine Verstraeten također preporuča duboku masažu tri do pet dana prije velikih utrka i trljanje mišića sa lopticom ili valjkom jedan do dva dana prije. Tako ćete pojačati krvotok i osigurati slobodan i kvalitetan rad mišića.

Ako već niste, razmislite hoćete li masažu ubaciti u sastavni dio treninga ili rekreacije.

Photo by Conscious Design on Unsplash